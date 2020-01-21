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Украинский "Боинг" был сбит в Иране двумя ракетами из комплекса "Тор-М1" - СМИ

07:45 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация гражданской авиации Ирана заявила, что самолет Boeing 737 ("Боинг-737") компании "Международные авиалинии Украины", потерпевший крушение 8 января под Тегераном, был сбит двумя ракетами класса "земля- воздух" меньшей дальности, которые были выпущены из зенитного ракетного комплекса "Тор-М1". Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на второй предварительный отчет о расследовании трагедии.

По данным агентства, ракеты были выпущены по украинскому "Боингу" с северного направления. Другие подробности о результатах проведенного иранской стороной предварительного расследования Блумберг не приводит.

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