Белоруссия приобрела партию норвежской нефти
09:05 21.01.2020
Беларусь закупила 80 тыс. т норвежской нефти для переработки на ОАО "Нафтан", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
"Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идет о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на "Нафтане", - сообщили в пресс-службе.
Как пояснили в концерне, нефть будет поставляться через Клайпедский порт. "Поставка намечена в 20-х числах января", - добавили в "Белнефтехиме". Нефть будет доставлена в Беларусь железнодорожным транспортом.
Как сообщалось, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь из-за недостижения договоренностей по цене.
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