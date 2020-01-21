СМИ назвали имя нового главаря ИГ
10:05 21.01.2020 Источник: Газета.Ru
Названо имя нового главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ - запрещена на территории РФ). Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителей двух разведывательных служб.
По информации издания, это Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби, который является одним из основателей ИГ.
Отмечается, что он был назначен главарем террористической группировки в октябре спустя несколько часов после ликвидации прежнего главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Газета уточняет, что Амир аль-Сальби также известен под псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш.
В ночь на 26 октября американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера ИГ. Данную миссию президент США Дональд Трамп одобрил неделей ранее. Газета.Ru
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