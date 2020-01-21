Джонсон пообещал равные для всех условия по иммиграции в Британию

10:32 Источник: Русская служба Би-би-си

Британская миграционная система станет более равноправной после выхода страны из Евросоюза, заявил премьер-министр Борис Джонсон на британско-африканском инвестиционном саммите в понедельник.

В рамках этой системы ко всем людям будут относиться одинаково, откуда бы они не приехали, сказал он.

В соответствии с планом Джонсона, одобренным парламентом в декабре прошлого года, Британия должна официально покинуть Евросоюз 31 января.

Сегодня граждане стран Евросоюза пользуются привилегией жить и работать в Соединенном Королевстве без визы, в то время как граждане остальных стран для этого должны соответствовать ряду обязательных критериев, включая знание английского, наличие компании-спонсора и уровень заработной платы.

Кроме того, британская компания, как правило, не может предложить работу жителю неевропейской страны, не рассмотрев вначале заявки от претендентов из стран Евросоюза.

Однако после брексита это может измениться, и на смену нынешней системе придет новая, схожая с той, что принята, например, в Австралии. Она будет применяться ко всем трудовым мигрантам независимо от страны происхождения.

Согласно этой системе, соискателю рабочей визы будут присваиваться баллы за определенные профессиональные или персональные качества, например, уровень образования, специальность и так далее.

Ранее Джонсон говорил о полном переходе на новую балльную систему к январю 2021 года.

"Решив, что люди важнее паспортов, мы сможем привлечь лучшие кадры со всего мира, где бы эти люди ни жили". - добавил Джонсон. Русская служба Би-би-си