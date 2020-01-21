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Европейское агентство Scope Ratings повысило рейтинг России до "ВВВ"

11:05 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейское рейтинговое агентство Scope Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с "ВВВ-" до "ВВВ" со стабильным прогнозом, следует из сообщения агентства.

В прошлом году до этого же уровня суверенный рейтинг России повысило международное рейтинговое агентство Fitch. В свою очередь, остальные агентства, входящие в "большую тройку", - Standard & Poor's и Moody's - сохранили свою оценку по суверенному рейтингу России на уровне, соответствующему "ВВВ-".

Как следует из сообщения Scope Ratings, агентство повысило рейтинг России благодаря консервативной фискальной политики страны, подкрепленной низким госдолгом, и повышению устойчивости к внешним рискам. Стабильный прогноз, в свою очередь, говорит о том, что риски будут сбалансированы в ближайшие 12-18 месяцев, отмечает агентство.

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