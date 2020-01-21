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Встреча Путина и Джонсона в Берлине была "с элементами примирительного настроя" - Песков

13:05 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президента РФ Владимира Путин и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которая прошла 19 января в Берлине на полях международной конференции по Ливии, носила конструктивный характер и отражала примирительный настрой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В целом, контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами такого примирительного настроя", - рассказал он.

При этом Песков сделал акцент на том, что сообщения, данные британской стороной по итогам этой встречи, не передают атмосферу этого контакта. "По крайней мере, суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре. Это можно констатировать", - сказал Песков. Представитель Кремля отказался дать более конкретную информацию и не стал вдаваться в детали.

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