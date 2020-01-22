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НОВОСТИ

Россия смогла продать больше нефти в прошлом году за счет санкционной политики США

08:30 22.01.2020 Источник: РБК

Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.

По данным таможенной статистики за январь–ноябрь 2019 года, российский экспорт сырой нефти увеличился на 3,8% в натуральном выражении. Существенный вклад в его рост внесли закупки со стороны Турции и самих США — именно из-за санкций против Ирана и Венесуэлы, говорится в комментарии Минэкономразвития относительно платежного баланса, поступившем в РБК.

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