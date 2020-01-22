Парламентская республика в РФ теоретически возможна, но нецелесообразна - Путин
14:12 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает нецелесообразными эксперименты с формой правления в России и с переходом от президентской к парламентской республике. Об этом он заявил в среду на встрече с представителями общественности в Липецкой области.
Глава государства отметил, что парламентские республики распространены в мире, особенно в Европе. "Возможно ли это применение у нас? Теоретически - возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет", - сказал Путин.
"Нам лучше не экспериментировать", - добавил он, отметив, что парламентская форма правления в ряде случаев сегодня "дает сбои". По мнению Путина, для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций "нужна все же крепкая президентская власть".
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