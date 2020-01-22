Израильские военные застрелили трех палестинцев, бросивших в них гранату

16:12 Источник: Эхо Москвы

Израильские военные застрелили трех палестинцев на границе сектора Газа. Пресс-служба армии в твиттере назвала подозреваемых террористами, которые проникли сквозь забор безопасности, а после того, как на место прибыли солдаты, бросили в них взрывное устройство или гранату. В ответ был открыт огонь. Уточняется, что с израильской стороны никто не пострадал. Опасность для жителей отсутствует. Эхо Москвы