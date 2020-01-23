Мультипликаторы из Южной Кореи займутся созданием фильма "Ведьмак: Ночной кошмар Волка"
07:45 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южнокорейская студия Studio Mir занимается созданием анимационного фильма "Ведьмак: Ночной кошмар Волка" (The Witcher: Nightmare of the Wolf) по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в "Твиттере" видеосервиса Netflix.
"Слухи являются правдой, новая история о Ведьмаке, находится в работе! Анимационный фильм "Ведьмак: Ночной кошмар Волка" расскажет нам о новой угрозе Континенту", - информировал Netflix.
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