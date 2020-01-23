Экc-депутат Рады анонсировал "марш на Крым"
10:00 23.01.2020 Источник: RNS
Крымские татары планируют 2 мая массово пересечь административную границу Украины с Крымом через пункт пропуска «Чонгар». Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады, председатель «Меджлиса крымскотатарского народа» (экстремистская организация, запрещена в РФ) Рефат Чубаров в интервью «5 каналу».
«Россия пытается всеми своими возможностями выжать крымских татар со своей земли. Для нас это угроза нашему существованию, возможно, впервые за последний период после депортации, такая очень реальная. Мы хотим, чтобы международные организации каким-то образом оглянулись на свои решения и свои возможности», — заявил Чубаров.
Он не исключил силовой вариант прорыва на полуостров.
Ранее Чубаров предложил отметить годовщину сожжения Москвы в 1571 году. RNS
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