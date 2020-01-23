До 450 боевиков атаковали войска Сирии в Идлибе при поддержке танков и БМП - Минобороны РФ
12:00 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 450 боевиков атаковали с двух направлений в Идлибе правительственные войска Сирии. Об сообщил в четверг российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны).
"22 января с наступлением темного времени суток на направлении Абу-Джрейф - Самка до 200 боевиков группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещена на территории РФ), при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух "джихад-мобилей" атаковали позиции сирийских правительственных войск", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Центре по примирению, одновременно около 21:00 на направлении Маар-Шмарин - Крати два отряда террористов общей численностью около 250 человек атаковали правительственные силы, вклинившись в оборону правительственных войск на глубину до 1,3 км и по фронту - до 2,5 км "при поддержке 34 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, двух танков и боевой машины пехоты, а также двух "джихад-мобилей".
НОВОСТИ
- 12:12 23.01.2020
- Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ
- 12:05 23.01.2020
- Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на 25%
- 11:32 23.01.2020
- Трамп примет участие в митинге против абортов
- 11:20 23.01.2020
- ФСБ сообщила о блокировке ресурса, с которого поступали сообщения о "минированиях" в РФ
- 11:05 23.01.2020
- Поправки к Конституции РФ о самороспуске Госдумы нет и не будет - Крашенинников
- 11:00 23.01.2020
- В Австралии потеряна связь с самолетом, тушившим лесные пожары
- 10:32 23.01.2020
- К "Северному потоку-2" пришло судно-инспектор
- 10:20 23.01.2020
- Вероника Скворцова возглавила ФМБА
- 10:05 23.01.2020
- В "коррупционном" рейтинге Transparency International РФ заняла 137 место из 180
- 10:00 23.01.2020
- Экc-депутат Рады анонсировал "марш на Крым"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать