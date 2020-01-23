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До 450 боевиков атаковали войска Сирии в Идлибе при поддержке танков и БМП - Минобороны РФ

12:00 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 450 боевиков атаковали с двух направлений в Идлибе правительственные войска Сирии. Об сообщил в четверг российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны).

"22 января с наступлением темного времени суток на направлении Абу-Джрейф - Самка до 200 боевиков группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещена на территории РФ), при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух "джихад-мобилей" атаковали позиции сирийских правительственных войск", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Центре по примирению, одновременно около 21:00 на направлении Маар-Шмарин - Крати два отряда террористов общей численностью около 250 человек атаковали правительственные силы, вклинившись в оборону правительственных войск на глубину до 1,3 км и по фронту - до 2,5 км "при поддержке 34 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, двух танков и боевой машины пехоты, а также двух "джихад-мобилей".

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