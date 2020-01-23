Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ
12:12 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума в четверг приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции, предусматривающий в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.
Законопроект был принят единогласно: за него проголосовали 432 депутата. Следующим этапом станет подготовка поправок ко второму чтению, которое может состояться уже в середине февраля.
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