Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ

12:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в четверг приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции, предусматривающий в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Законопроект был принят единогласно: за него проголосовали 432 депутата. Следующим этапом станет подготовка поправок ко второму чтению, которое может состояться уже в середине февраля.