Забота об экологии заставляет россиян отказываться от пластиковых соломинок - исследование
14:00 23.01.2020 Источник: Газета.Ru
Продажи пластиковых соломинок для напитков упали в прошлом году на 30% по сравнению с 2018-м годом. Зато бумажные, а также многоразовые металлические и стеклянные соломинки стали приобретать на 128% чаще. Это следует из данных Интернет-магазина Ozon, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».
Компания проанализировала более 2 миллионов заказов. В результате выяснилось, что «забота об экологии и бережливое потребление превращаются в устойчивый тренд в городах-миллионниках - а это, в свою очередь, развивает новые покупательские привычки».
Бум продаж многоразовых и бумажных соломинок пришелся на предновогодний сезон 2019 года. В этот период спрос «вырос на 200% относительно среднегодового значения», говорится в релизе.
Также в компании заметили, что в моду у россиян вошли тканевые сумки-шопперы и сетчатые авоськи. За 2019 год их продажи оказались в 2,5 раза выше, чем в 2018 году.
В январе 2020 года заказы таких сумок выросли и вовсе на 700% по сравнению с первым месяцем 2019-го года.
Постепенно переходят россияне также на многоразовые пакеты для хранения овощей, фруктов и орехов, а также на специальные экомешочки из ткани.
«За весь 2019 год их продажи на Ozon выросли на 140%, а в первые две недели января 2020 года на площадке было куплено около 10 тысяч упаковок многоразовых пакетов», — отмечают в магазине.
Задумываются об вреде для экологии и родители. Они переходят на многоразовые подгузники. В прошлом году продажи таких изделий выросли в 2,5 раза по сравнению с 2018-м годом.
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