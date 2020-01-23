Коронавирус выбрался за пределы Китая

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы во Вьетнаме. Диагноз поставили двум гражданам Китая, которые приехали в страну в составе туристической группы.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Нгуен Чыонг Шон. По его словам, отец и сын сейчас находятся в госпитале города Хошимина, их состояние оценивается как стабильное.

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке вируса в городе Ухань. По последним данным, в Китае им заразились 633 человека, 17 из них умерли. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Сейчас случаи с подозрением на заражение зафиксированы в Южной Корее, Японии, Таиланде, Гонконге и США. Говорит Москва