Коронавирус выбрался за пределы Китая
22:00 23.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы во Вьетнаме. Диагноз поставили двум гражданам Китая, которые приехали в страну в составе туристической группы.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения республики Нгуен Чыонг Шон. По его словам, отец и сын сейчас находятся в госпитале города Хошимина, их состояние оценивается как стабильное.
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке вируса в городе Ухань. По последним данным, в Китае им заразились 633 человека, 17 из них умерли. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Сейчас случаи с подозрением на заражение зафиксированы в Южной Корее, Японии, Таиланде, Гонконге и США. Говорит Москва
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