Путин назначил Орешкина и Мединского помощниками президента РФ
10:05 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении экс-главы Минэкономразвития Максима Орешкина и бывшего руководителя Минкультуры Владимира Мединского помощниками президента России. Документы опубликованы в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Орешкина Максима Станиславовича помощником президента Российской Федерации", - говорится в первом указе. "Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником президента Российской Федерации", - добавляется во втором документе.
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