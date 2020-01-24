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НОВОСТИ

Германия окажет помощь блокадникам Ленинграда

12:32 24.01.2020 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, в ближайшие дни будет подписано соглашение, которое позволит воплотить в жизнь решение Берлина о поддержке «ныне здравствующих блокадников Ленинграда». Год назад, по случаю 75-летия со дня снятия блокады города, главы МИД ФРГ и МИД России объявили: из бюджета Германии на эти цели «в качестве гуманитарного жеста» будет выделено €12 млн. Основная часть суммы пойдет на модернизацию Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге.

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