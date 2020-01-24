Прокуратура Болгарии начала расследование против двух дипломатов из РФ по делу о шпионаже
13:00 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Об этом в пятницу болгарское ведомство сообщило на своем сайте.
"Главный прокурор Иван Гешев сообщил министру иностранных дел о собранных доказательствах о проведенной разведывательной деятельности на территории страны двумя иностранными гражданами, пользующимися дипломатической неприкосновенностью", - говорится в сообщении прокуратуры.
Вместе с тем, как сообщил ТАСС посол России в Софии Анатолий Макаров, официально российское дипломатическое ведомство не получало никакой информации о выдвинутых обвинениях.
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