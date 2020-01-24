Высший уровень угрозы здоровью объявлен в Пекине из-за коронавируса
14:00 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет здравоохранения Пекина объявил высший - первый - уровень реагирования на угрозу общественному здоровью в пятницу с 14:00 пекинского времени (09:00 мск) в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил председатель этого органа Лэй Хайчао.
В городе будут предприняты чрезвычайные меры по противодействию распространения заболевания, пояснил он. К настоящему времени, говорится в сообщении, в Пекине заболели 29 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
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