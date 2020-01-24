Впервые с декабря цены на нефть марки Brent опустились до до $60,95 за баррель

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,76% - до $60,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:33 мск.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась ниже $61 за баррель 3 декабря 2019 г.

На пике снижения нефть марки Brent торговалась на уровне $60,8 за баррель, что на 2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Стоимость нефти марки WTI опустилась на 2,2% - до $54,37 за баррель.

В то же время рубль укрепляется по отношению к американской и европейской валютам. Так, курс доллара снизился до 61,83 руб. (-0,12%), а курс евро - до 68,22 руб. (-0,3%).