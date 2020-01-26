При разгоне акции протеста в Ираке ранены десять человек - СМИ
14:15 26.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десять участников акции протеста получили ранения при разгоне манифестации, которая началась в воскресенье в городе Эн-Насирия, административном центре иракской провинции Ди-Кар. Об этом сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия".
По поступившим сообщениям, иракские силы безопасности несколько раз открывали огонь из автоматического оружия по демонстрантам, применяли гранаты со слезоточивым газом для рассеивания толпы, собравшейся в центре Эн-Насирии. По данным местных медиков, не менее 25 человек получили тяжелые отравления газом и направлены в госпитали.
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