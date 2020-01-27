Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
10:05 27.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мать брошенных в Шереметьеве детей не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли, с ней работают социальные службы. Об этом сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.
По её словам, родители в разводе, мать не поддерживает отношения с бывшим мужем и детьми. Омбудсмен также отметила, что пока никто из родственников не заявил о желании опекать братьев. Мальчиков вернут в Хабаровский край, после чего определится их юридический статус.
Также Виктория Трегубенко рассказала, что в отношении отца решается вопрос о привлечении к ответственности за оставление детей в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию.
Накануне прилетевший из Хабаровска в Москву мужчина оставил в аэропорту сыновей 5 и 8 лет с документами, в том числе с копией своего паспорта, а также запиской. Мужчина попросил помочь его детям, временно определить в дом приюта и не разлучать их. Полиция ведёт его розыск. Следственный комитет и Хабаровская краевая прокуратура начали проверки. Говорит Москва
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