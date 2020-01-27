Самолет Хабаровск - Москва сел в аэропорту вылета после сообщения о "минировании"
10:22 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирский самолет "Аэрофлота", следовавший из Хабаровска в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
"Самолет совершил посадку в штатном режиме. Сейчас оперативные службы приступают к осмотру лайнера", - сказал собеседник агентства.
По данным портала Flightradar24, самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Хабаровска в Москву, подал сигнал тревоги после часа полета на высоте почти 10 тыс. метров над Зейским водохранилищем и начал разворачиваться в сторону аэропорта вылета.
По данным пресс-службы аэропорта Хабаровска, "на пульт Росгвардии поступила информация о заложенном взрывном устройстве на рейсе Хабаровск - Москва".
По информации сайта аэропорта Шереметьево, рейс SU1713 должен был прибыть в Москву в 16:15 мск. На борту находятся 262 пассажира и 10 членов экипажа.
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