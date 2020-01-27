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Обсуждаются разные варианты всероссийского голосования по поправкам к конституции - Песков

14:00 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о том, как именно будет проводиться всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, еще не принято, обсуждаются различные варианты. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, у Кремля четкого представления нет", - ответил он на вопрос, известно ли в Кремле, как будет проходить данное голосование. "Пока еще различные модальности обсуждаются, решение на этот счет не принималось", - подчеркнул Песков.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

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комментарии(1)

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sashamol 14:03 27.01.2020

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