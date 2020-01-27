Обсуждаются разные варианты всероссийского голосования по поправкам к конституции - Песков
14:00 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о том, как именно будет проводиться всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, еще не принято, обсуждаются различные варианты. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, у Кремля четкого представления нет", - ответил он на вопрос, известно ли в Кремле, как будет проходить данное голосование. "Пока еще различные модальности обсуждаются, решение на этот счет не принималось", - подчеркнул Песков.
Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.
Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.
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sashamol 14:03 27.01.2020
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