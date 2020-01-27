Жители Алтая из-за снегопадов столкнулись с перебоями в поставках продуктов - СМИ

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жители Алтая пожаловались на перебои с поставками продуктов из-за снегопадов. По данным СМИ, проблемы возникли в южных районах Алтайского края. Там выпало большое количество осадков.

Жители Змеиногорска сообщили в интервью радиостанции «Говорит Москва», что из-за недостатка техники дороги от снега чистят плохо, возникают проблемы с доставкой продуктов в магазины.

«Чтобы куда-то добраться, ползёшь по пояс в снегу. Люди, которые работают у нас в городе Змеиногорске, а проживают в близлежащих сёлах, несколько дней не могли попасть к себе домой, приходилось ночевать на работе. Поэтому и дефицит продуктов».

Другой мужчина сообщил «Говорит Москва» о проблемах с водоснабжением и электричеством.

«Дороги с города Рубцовск перекрыты. С водой и светом проблемы если и возникали, то их даже в плохую погоду устраняли в короткие сроки. Происходит это уже на протяжении двух недель».

Ранее в пресс-центре Алтайского краевого законодательного собрания рассказали, что такая ситуация сохранится до марта-апреля, пока не растает снег. При этом в Алтайском крае вновь объявлено штормовое предупреждение на 27 и 28 января.