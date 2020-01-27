Правительство одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты

21:20 Источник: Интерфакс

Правительство РФ подготовило положительный проект официального отзыва на инициативу сенатора Андрея Клишаса и его соавторов о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещённой информации.

"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки", - говорится в проекте отзыва (имеется в распоряжении "Интерфакса").

Законопроект был подготовлен главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.

В пояснительной записке, которая размещена в базе законодательной деятельности, авторы указывают, что "принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты".

Штрафы за неисполнение закона в случае его принятия составят 3-5 тысяч рублей для граждан; 30-50 тысяч рублей для должностных лиц; 800 тысяч - 1 млн рублей для юридических лиц.

Авторами проекта являются также сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

Минкомсвязи в ноябре высказалось отрицательно в отношении данного законопроекта.