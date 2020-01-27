Правительство одобрило законопроект о блокировке пользователей электронной почты
21:20 27.01.2020 Источник: Интерфакс
Правительство РФ подготовило положительный проект официального отзыва на инициативу сенатора Андрея Клишаса и его соавторов о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещённой информации.
"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки", - говорится в проекте отзыва (имеется в распоряжении "Интерфакса").
Законопроект был подготовлен главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.
В пояснительной записке, которая размещена в базе законодательной деятельности, авторы указывают, что "принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты".
Штрафы за неисполнение закона в случае его принятия составят 3-5 тысяч рублей для граждан; 30-50 тысяч рублей для должностных лиц; 800 тысяч - 1 млн рублей для юридических лиц.
Авторами проекта являются также сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.
Минкомсвязи в ноябре высказалось отрицательно в отношении данного законопроекта.
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