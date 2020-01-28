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Китай: Начало нового периода обучения отложено на неопределенный срок

08:50 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство образования Китая объявило о том, что начало нового периода обучения для учебных заведений на территории страны отложено на неопределенный срок. О решении ведомства во вторник сообщило информационное агентство Синьхуа.

"Министерство образования Китая объявило, что весенний семестр 2020 года для колледжей и университетов будет отложен из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Ведомство не называет точных дат начала периода обучения, но обращает внимание, что подобное решение должно быть принято в зависимости от места расположения и эпидемической ситуации в регионе", - сообщает Синьхуа. При этом, студенты, покинувшие учебные заведения на период каникул, не должны возвращаться вплоть до объявления о возобновлении занятий.

Информагентство также отмечает, что сроки возобновления занятий в средних и начальных школах, а также детских садах должны быть определены местными органами образования.

Ранее, в целях пресечения распространения коронавируса власти КНР продлили зимние каникулы по случаю Нового года по традиционному календарю до 2 февраля.

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