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НОВОСТИ

Помпео обвинил РФ и Иран в препятствовании установлению перемирия в Сирии

10:00 28.01.2020 Источник: Lenta.ru

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании установлению режима прекращения огня в Сирии. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Беспощадные действия России, иранский режим, "Хезболла" и режим [президента Сирии Башара] Асада напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии», — заявил Помпео. Он также отметил, что американская сторона осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.

Ранее американские СМИ сообщали, что режим Башара Асада приступил к самому активному наступлению с начала почти девятилетней гражданской войны в стране. Это свидетельствует о начале финальной битвы между формированиями Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемыми Турцией, и сторонниками Асада, которых поддерживают Россия и Иран.  Lenta.Ru

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