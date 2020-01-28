На подворье Китайской православной церкви в Москве прошел молебен о спасении от коронавируса

11:32 Источник: Интерфакс

Молебен о спасении от эпидемии коронавируса прошел в московском храме Святителя Николая в Голутвине, где находится патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви.

"Настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев отслужил молебен о спасении от эпидемии коронавируса пневмонии, охватившей союзный России Китай", - сообщил "Интерфаксу" во вторник православный активист Кирилл Фролов.

По его словам, молились более 60 живущих в Москве китайцев, как крещеных, так и оглашаемых, только узнавших о православии - дипломаты, предприниматели, студенты.