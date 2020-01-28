Оставивший детей в Шереметьево мужчина пришел с повинной к ростовским следователям

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришел к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной и сейчас дает показания, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Он сам пришел с повинной в Батайский следственный отдел СК РФ по Ростовской области. Сдался, дал признательные показания", - сказал собеседник.