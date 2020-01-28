Оставивший детей в Шереметьево мужчина пришел с повинной к ростовским следователям
12:05 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришел к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной и сейчас дает показания, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
"Он сам пришел с повинной в Батайский следственный отдел СК РФ по Ростовской области. Сдался, дал признательные показания", - сказал собеседник.
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