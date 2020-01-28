Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России"
15:12 28.01.2020 Источник: Интерфакс
Президиум Генерального совета "Единой России" исключил из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.
"Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России" решением президиума Генерального совета партии", - приводит слова Турчака во вторник официальный сайт партии.
Комиссия "Единой России" по этике в понедельник рекомендовала исключить Игнатьева из партии. Ответственный секретарь комиссии по этике Евгений Ревенко сообщил журналистам, что решение было принято единогласно.
В свою очередь заместитель председателя Генсовета партии Александр Хинштейн сообщил, что Игнатьев не видит своей вины в произошедшем. "На вопросы, заданные ему по видеоконференцсвязи, Игнатьев сказал, что вообще не видит за собой никакой вины, и все это происки конкурентов", - написал Хинштейн в своем твиттере.
НОВОСТИ
- 16:00 28.01.2020
- В Северодвинске зафиксировали изменение радиационного фона - СМИ
- 15:32 28.01.2020
- Отношения РФ и Украины пока далеки от устойчивого тренда на нормализацию - Песков
- 15:00 28.01.2020
- Пассажирский Embraer экстренно сел в аэропорту Новосибирска по решению экипажа
- 14:32 28.01.2020
- Роскомнадзор не получил ответ Facebook и Twitter по локализации баз данных россиян
- 14:12 28.01.2020
- Израиль усиливает военное присутствие на Западном берегу перед объявлением "сделки века"
- 14:00 28.01.2020
- В Кремле считают неприемлемым заявление Зеленского о причине начала Второй мировой
- 13:32 28.01.2020
- Плахотнюк скрывается в США, несмотря на введенные Госдепом санкции - лидер "Нашей партии"
- 13:20 28.01.2020
- Украинское предприятие заказало для американских ракет российский металл
- 13:12 28.01.2020
- Группа «Аэрофлот» в 2019 году увеличила перевозку пассажиров на 9%
- 13:05 28.01.2020
- В Фонде защиты детей рассказали, как можно законно на время сдать ребенка в детдом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать