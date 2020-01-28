15:12 Источник: Интерфакс

Президиум Генерального совета "Единой России" исключил из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

"Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России" решением президиума Генерального совета партии", - приводит слова Турчака во вторник официальный сайт партии.

Комиссия "Единой России" по этике в понедельник рекомендовала исключить Игнатьева из партии. Ответственный секретарь комиссии по этике Евгений Ревенко сообщил журналистам, что решение было принято единогласно.

В свою очередь заместитель председателя Генсовета партии Александр Хинштейн сообщил, что Игнатьев не видит своей вины в произошедшем. "На вопросы, заданные ему по видеоконференцсвязи, Игнатьев сказал, что вообще не видит за собой никакой вины, и все это происки конкурентов", - написал Хинштейн в своем твиттере.