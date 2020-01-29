ЕСПЧ обязал Россию расследовать все смертельные случаи в армии

09:05 Источник: Русская служба Би-би-си

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ ) определил, что за призывников в армии государство несет полную ответственность, а значит обязано расследовать все смертельные случаи. За отказ российских властей возбудить уголовное дело о смерти застрелившегося в карауле солдата-срочника Константина Лузянина ЕСПЧ присудил его матери 26 тысяч евро.

Решение ЕСПЧ было вынесено в пользу россиянки Валентины Лазаревой спустя 11 лет после того, как ее сына обнаружили на посту в воинской части Ленинградской области с огнестрельным ранением в голову.

На стене караульного помещения рядом с трупом были обнаружены надписи: "КС, я люблю тебя", "Семья, прости меня" и "Я не хочу жить".

Возбудить уголовное дело следствие, прокуратура и суды отказались, придя к выводу, что солдат покончил с собой из-за отношений с подругой. Заявление его матери о том, что в армии он подвергался насилию и вымогательству, власти проигнорировали.

Представители России, выступая в Страсбурге, утверждали, что обстоятельства смерти солдата были тщательно изучены в рамках предварительного расследования. Но ЕСПЧ признал отказ в возбуждении уголовного дела нарушением второй статьи Европейской конвенции о "праве на жизнь".

Суд заявил, что "призывники, так же как лица, находящиеся под стражей в полиции полностью находятся в руках государства, и любые события в армии полностью или в значительной степени находятся в исключительной компетенции властей". А отказ в уголовном расследовании серьезных ранений и смерти в армии в мирное время - "серьезное нарушение внутригосударственных процессуальных норм, способных подорвать действительность любых собранных доказательств".

В решении также говорится, что расследование таких фактов должно начинаться незамедлительно, быть независимым и тщательным.

"Власти обязаны проверить все версии и исчерпывающим образом объяснить, что все-таки произошло. При этом близким погибшего должен быть обеспечен доступ к материалам расследования", - сказал Би-би-си адвокат заявительницы Александр Передрук.

Жалоба Лазаревой была восьмой в числе дел против России, которые ЕСПЧ коммуницировал в 2016 году в связи с фактами гибели призывников в российской армии в мирное время. Русская служба Би-би-си