Глава Минсвязи предлагает открыть персональные данные граждан силовикам - СМИ

11:00 Источник: Ведомости

Новый министр связи Максут Шадаев 27 января выступил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

Предложения в презентации, показанной министром Шадаевым, в частности, касаются цифровизации здравоохранения, работы правоохранительных органов и цифровых удостоверений личности. «Ведомости» ознакомились с копией презентации, два участника совещания подтвердили, что министр показывал именно ее.

Согласно презентации, к 2024 г. все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн. Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.