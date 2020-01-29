Глава Минсвязи предлагает открыть персональные данные граждан силовикам - СМИ
11:00 29.01.2020 Источник: Ведомости
Новый министр связи Максут Шадаев 27 января выступил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».
Предложения в презентации, показанной министром Шадаевым, в частности, касаются цифровизации здравоохранения, работы правоохранительных органов и цифровых удостоверений личности. «Ведомости» ознакомились с копией презентации, два участника совещания подтвердили, что министр показывал именно ее.
Согласно презентации, к 2024 г. все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн. Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
Новости
- 12:00 29.01.2020
- Роскомнадзор блокирует почтовый сервис Protonmail из-за сообщений о "минированиях" в РФ
- 11:32 29.01.2020
- Комплекс ПВО "Панцирь" получил гиперзвуковую ракету
- 11:20 29.01.2020
- Двое погибли и семеро пострадали в ДТП с автобусом и микроавтобусом в Ростовской области
- 11:05 29.01.2020
- КНР передала РФ геном коронавируса, ученые стран разрабатывают вакцину - генконсульство РФ
- 10:32 29.01.2020
- Пять экс-полицейских задержаны по делу журналиста Голунова - источник
- 10:20 29.01.2020
- ПАСЕ будет наблюдать за внесением поправок в Конституцию РФ - проект резолюции
- 10:10 29.01.2020
- Федеральную поддержку может получить буддийский университет в Бурятии
- 10:05 29.01.2020
- Появления коронавируса в России ждут в середине февраля
- 10:00 29.01.2020
- Леонид Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
- 09:32 29.01.2020
- Для быстрого оправдания Трампа республиканцам не хватает голосов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать