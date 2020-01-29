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Почти 70% родителей одобряют идею обязательной подготовки детей перед школой - исследование

15:12 29.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Почти 70% родителей в России одобряют идею обязательной подготовки детей перед школой. Это выяснилось в ходе исследования РАНХИГС. 

В родительском сообществе сформировано мнение о необходимости развития конкурентных преимуществ для ребенка уже в раннем возрасте. Эхо Москвы

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