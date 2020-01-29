Почти 70% родителей одобряют идею обязательной подготовки детей перед школой - исследование

15:12 Источник: Эхо Москвы

Почти 70% родителей в России одобряют идею обязательной подготовки детей перед школой. Это выяснилось в ходе исследования РАНХИГС.

В родительском сообществе сформировано мнение о необходимости развития конкурентных преимуществ для ребенка уже в раннем возрасте. Эхо Москвы