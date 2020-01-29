Выборы нового главы Чувашии пройдут в сентябре 2020 года
18:35 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выборы главы Чувашской Республики в связи с отставкой с этого поста Михаила Игнатьева должны пройти в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в среду член Центризбиркома России Евгений Шевченко.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ об отставке Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен депутат Госдумы Олег Николаев, который был избран в нынешний состав нижней палаты парламента по федеральному списку партии "Справедливая Россия".
"В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" выборы главы Чувашии состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года, как и планировалось ранее", - сказал Шевченко.
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