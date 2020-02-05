Строительство корпуса скорой помощи в Боткинской больнице начнется весной

11:34

В ближайшие месяцы в городской клинической больнице имени С. Боткина начнется строительство нового корпуса, в котором будут оказывать скорую медицинскую помощь. В перспективе на территории клиники откроют сразу несколько новых корпусов для разных ее подразделений. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что был успешно завершен ремонт гематологического корпуса.

«На территории Боткинской больницы уже с весны этого года мы приступаем к строительству нового скоропомощного корпуса в 14 тыс. кв. м, - отмечает заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. – Он будет одним из самых современных, полностью оборудованных, и обеспечит оперативное оказание медицинской помощи больным, которые поступают к нам на скорой».

По словам Раковой, также было решено включить Боткинскую больницу в число шести якорных клиник по оказанию специализированной онкопомощи. «Чтобы на территории больницы полностью замкнуть цикл онкологической помощи, мы приняли решение, что один из корпусов Боткинской больницы, который сейчас под медицинскую функцию не используется, будет трансформирован в амбулаторное онкологическое отделение, так называемый онкодиспансер. Там в амбулаторных условиях будут оказывать помощь онкологическим пациентам. Я надеюсь, что в течение полутора-двух лет мы и этот корпус отремонтируем», - сказала заммэра.

