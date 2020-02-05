В Конституции предложили закрепить девиз России

12:05

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев направил письмо сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации Павлу Крашенинникову с предложением разработать и включить в основной закон национальный девиз России.

В письме отмечается, что предшественники современной России — СССР и Российская империя — имели свои официальные девизы («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «С нами Бог!»).

Кроме того, девизы с официальным государственным статусом есть у многих стран, например у Великобритании, Франции, США, Чехии, напомнил общественник.

«Предлагаю вынести на общественные обсуждения возможность внесения поправки в Конституцию Российской Федерации «О создании государственного девиза Российской Федерации». В свою очередь, продумал следующие варианты: «Народ-победитель», «Первые в космосе», «Славься, Отечество наше свободное!», «Бог, государство, нация, семья», — сказано в тексте этого обращения. RT