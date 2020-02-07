Франция сократила свой ядерный арсенал
15:32 07.02.2020 Источник: Интерфакс
Президент Эмманюэль Макрон в пятницу объявил о сокращении Францией своего ядерного арсенала.
"Франция сократила ядерный арсенал до 300 боеголовок", - сказал Макрон, выступая в Париже перед офицерами - выпускниками военных учебных заведений,
Президент Франции предупредил, что европейские страны "не могут оставаться зрителями" перед лицом потенциальной гонки ядерных вооружений, призвав разработать "международную программу контроля над вооружениями".
"Есть риск, что еще до 2021 года в мире начнется в чистом виде самое масштабное с 1960-х годов соперничество в военной сфере", - предупредил президент Франции.
Макрон также заявил, что крайне важно добиться продления договора о стратегических наступательных вооружениях между РФ и США.
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