Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии - Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) - отменено из-за вспышки нового коронавируса. Об этом сообщил в среду телеканал "24 орас". Мероприятие должно было пройти с 24 по 27 февраля в Барселоне.