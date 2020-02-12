Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса
22:15 12.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проведение одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии - Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) - отменено из-за вспышки нового коронавируса. Об этом сообщил в среду телеканал "24 орас". Мероприятие должно было пройти с 24 по 27 февраля в Барселоне.
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