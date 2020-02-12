Самолеты-разведчики ВВС США провели длительные полеты над Черным Морем у границ РФ
23:00 12.02.2020 Источник: Интерфакс
Сразу два самолета радиоэлектронной разведки ВВС США в среду совершили многочасовые полеты вблизи рубежей России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведения, американские самолеты RC-135W и E-8C Joint STARS, вылетевшие с авиабаз Суда-Бэй на греческом острове Крит и Рамштайн в Германии соответственно, в течение более трех часов курсировали вдоль побережья Крыма и Кубани. Для обеспечения длительности полетов они дозаправлялись в воздухе американскими самолетами-заправщиками KC-135R.
Самолет RC-135W предназначен для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника, вскрытия координат развернутых зенитных ракетных комплексов и их РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.
В свою очередь, разведывательный самолет E-8C Joint STARS выполняет задачи целеуказания и дальнего боевого управления нанесением ударов авиации ВВС США.
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