Самолеты-разведчики ВВС США провели длительные полеты над Черным Морем у границ РФ

23:00 Источник: Интерфакс

Сразу два самолета радиоэлектронной разведки ВВС США в среду совершили многочасовые полеты вблизи рубежей России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведения, американские самолеты RC-135W и E-8C Joint STARS, вылетевшие с авиабаз Суда-Бэй на греческом острове Крит и Рамштайн в Германии соответственно, в течение более трех часов курсировали вдоль побережья Крыма и Кубани. Для обеспечения длительности полетов они дозаправлялись в воздухе американскими самолетами-заправщиками KC-135R.

Самолет RC-135W предназначен для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника, вскрытия координат развернутых зенитных ракетных комплексов и их РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.

В свою очередь, разведывательный самолет E-8C Joint STARS выполняет задачи целеуказания и дальнего боевого управления нанесением ударов авиации ВВС США.