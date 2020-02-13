15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

По Новосибирской области будет ходить поезд «за духовное возрождение» со священниками, врачами и вагоном-храмом. Министерство региональной политики региона занимается поиском подрядчика для организации акции.

Руководитель миссионерского отдела Новосибирской епархии протоиерей Александр Новопашин рассказал радиостанции «Говорит Москва» о подробностях мероприятия под названием «Поезд за духовное возрождение России».

«Благотворительная акция действует уже на протяжении 20 лет. Это не первый поезд, и надеюсь, не последний. Поезд состоит из ряда вагонов: это и вагон-операционная, и вагон для окулиста, для терапевтов и так далее. То есть это целый медицинский состав с творческими коллективами, священниками, социальными работниками, которые выезжают на территории Новосибирской области. Они разъезжаются по отдалённым районам от станции, проводят работу каждый в своём направлении».

По словам священнослужителя, также проводятся просветительские мероприятия: конференции, концерты, выставки. Новопашин отметил, что внутри поезда находится вагон-церковь с алтарём и иконами. «Храм на колёсах» предназначен для жителей деревень, где отсутствует церковь. В нём священники из отдела по внешней миссии обратятся к людям, которые «ещё не нашли дорогу в храм», добавил Новопашин.

Министерство региональной политики Новосибирской области разместило контракт на 800 тысяч рублей для проведения акции «Поезд за духовное возрождение России». Средства будут выделены из местного бюджета. Подрядчик должен будет организовать церемонию открытия, научно-практические конференции, не менее десяти концертов, а также провести награждение участников акции со стороны государства и вручить призы: настенные часы с символикой, термосы, внешние аккумуляторы и смарт-браслеты.