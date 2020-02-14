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Российский посол в Турции заявил об угрозах в свой адрес

09:20 14.02.2020 Источник: РБК

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что ему стали поступать угрозы на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе. Об этом он рассказал в интервью агентству Sputnik-Турция.

«Я получаю прямые угрозы», — сообщил он.

По словам дипломата, в турецком сегменте социальных сетей стали появляться антироссийские комментарии. «Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и тревожные дни. <...> Но посмотрите на ужасное безумие в социальных сетях», — заявил он.

Он процитировал несколько высказываний, которые, по словам Ерхова, поступили в адрес россиян. «Попрощайтесь с жизнью», «Никто вас не будет оплакивать», «Настало время сгореть» и так далее», — сообщил Ерхов.

Дипломат заявил, что аналогичная ситуация наблюдалась в СМИ и соцсетях пять лет назад, но «причиной был не Идлиб, а Алеппо», и напомнил о гибели своего предшественника Андрея Карлова.  РБК

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