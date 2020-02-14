Сирийские средства ПВО отразили ракетные удары по Дамаску - SANA
10:05 14.02.2020 Источник: РБК
Сирийские средства противовоздушной обороны поразили ряд «враждебных целей» в небе над Дамаском, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на источник.
По его данным, ракетные удары были нанесены вечером 13 февраля со стороны Голанских высот. Отмечается, что военным удалось сбить несколько из снарядов.
Кто именно нанес удары, не уточняется. РБК
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