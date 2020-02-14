Румынская церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ - СМИ
12:15 14.02.2020 Источник: Интерфакс
Румынская православная церковь считает законным предоставление автокефалии новой церкви Украины (ПЦУ), созданной на базе неканонических религиозных организаций, сообщает в пятницу греческое агентство церковных новостей "Ромфеа".
Согласно публикации, Синод Румынской церкви пришел к выводу, что он "изначально согласен с предоставлением автокефалии, но между Вселенским и Московским патриархатами должен быть достигнут консенсус". По этой причине Румынская церковь решила направить делегатов на всеправославную встречу по "украинскому вопросу" в Аммане, которая пройдет в конце февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила.
"Участие Румынской церкви в Аммане оправдано тем фактом, что все автокефальные Церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Святое Евангелие Христово", - сказано в заявлении Синода.
Синод в Бухаресте в то же время решил, что Румынская церковь будет участвовать во всеправославном процессе через епископов, а не через своего патриарха Даниила.
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