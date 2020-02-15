Глава МИД Украины полагает, что встреча "нормандской четверки" в апреле не состоится

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президентов Германии, России, Франции и Украины рамках "нормандского формата" может не состояться в апреле, как планировалось ранее. Об этом в субботу заявил журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Лидеры "нормандской четверки" должны встретиться. Возможно это будет не в апреле, а позже. Нам важно, чтобы были договоренности, которых они смогут достичь", - сказал Пристайко.

Он выразил уверенность в том, что "нормандский саммит" однозначно состоится. "Лидеры обязательно встретятся", - заверил министр.

Глава МИД также подтвердил, что в Мюнхене не состоится нормандская встреча на министерском уровне, хотя такая возможность обсуждалась. "Однако идут двусторонние переговоры между министрами для согласования позиции - в частности", - отметил Пристайко.