Украина потребовала от Ирана компенсаций за сбитый пассажирский самолет
17:45 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская сторона требует от иранской неотложной выплаты компенсаций за сбитый возле Тегерана пассажирским самолетом и гибель пассажиров, а также полного доступа к расследованию трагедии. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Мюнхене.
"Мы не отступим от требований [по рейсу] PS752, включая полный доступ наших специалистов к расследованию и неотложную выплату компенсаций", - написал он в "Твиттере" в субботу.
15 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и Пристайко провели встречу на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой обсудили ситуацию вокруг катастрофы украинского самолета. Иран и Украина достигли договоренности о том, что бортовые самописцы воздушного судна будут вскрыты в присутствии украинских специалистов.
Позднее, как сообщил МИД Украины, Пристайко и министры иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании как участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 на полях Мюнхенской конференции провели вторую встречу "с целью обеспечения прогресса в работе по реализации рамочных условий сотрудничества с Ираном".
"Министры стран Международной группы координации планируют вручить письмо министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, в котором повторно укажут на необходимость обеспечения завершения расследования, привлечения к ответственности виновников, прозрачности и обеспечения правосудия для семей и близких жертв трагедии, - говорится в сообщении МИД Украины. - Также министры требуют своевременную и справедливую компенсацию, соизмеримую с предыдущими подобными трагическими случаями".
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