МИД Японии: В переговорах с Россией мы перешли к позитивному обсуждению

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги считает, что японо-российские переговоры переходят в другую фазу, когда стороны обсуждают основные вопросы в более позитивном ключе. Об этом он заявил в субботу по итогам состоявшейся в Мюнхене встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Что касается стратегии продвижения переговоров, то я более конкретно передал свои размышления. Фаза [переговоров] меняется. И сейчас по основным положениям дискуссии мы не противостоим друг другу и вместо этого перешли к позитивному обсуждению", - приводит его слова телеканал Эн-эйч-кей.

Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с Мотэги развитие двусторонних отношений и график предстоящих политических контактов.