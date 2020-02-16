0
0
100
НОВОСТИ

МИД Японии: В переговорах с Россией мы перешли к позитивному обсуждению

08:45 16.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги считает, что японо-российские переговоры переходят в другую фазу, когда стороны обсуждают основные вопросы в более позитивном ключе. Об этом он заявил в субботу по итогам состоявшейся в Мюнхене встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Что касается стратегии продвижения переговоров, то я более конкретно передал свои размышления. Фаза [переговоров] меняется. И сейчас по основным положениям дискуссии мы не противостоим друг другу и вместо этого перешли к позитивному обсуждению", - приводит его слова телеканал Эн-эйч-кей.

Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с Мотэги развитие двусторонних отношений и график предстоящих политических контактов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:35 16.02.2020
Протоиерей Димитрий Смирнов: У нас женщины сами не понимают, что такое брак...
0
39
09:05 16.02.2020
В РПЦ рассказали, какие браки Церковь может благословить, а какие - нет
0
99
08:51 16.02.2020
В Ираке стреляли ракетами по базе коалиции, но чуть не попали в посольство США
0
115
08:48 16.02.2020
В Китае растет число как заболевших, так и переживших "Уханьскую пневмонию"
0
125
20:45 15.02.2020
Если "Талибан" нарушат условия сделки, США окажут военную поддержку Афганистану - СМИ
0
861
20:15 15.02.2020
Глава МИД Польши считает РФ серьезной угрозой для интересов Запада
0
965
19:45 15.02.2020
ВОЗ не может спрогнозировать дальнейшее развитие эпидемии, вызванной коронавирусом
0
961
19:15 15.02.2020
В мае Помпео может посетить Чехию с рабочим визитом - глава МИД республики
0
841
18:45 15.02.2020
После разгрома террористов сирийская армия заняла три предместья Алеппо - СМИ
0
1018
18:15 15.02.2020
Тысячи человек вышли на акцию протеста против НАТО в Мюнхене
0
921

Возврат к списку