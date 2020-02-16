В Китае растет число как заболевших, так и переживших "Уханьскую пневмонию"

08:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 1665, выздоровели 9419 человек, число зараженных с момента вспышки заболевания превысило 68 тыс. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В субботу ведомство проинформировало о более 66,4 тыс. инфицированных, 1523 жертвах и 8096 выздоровевших.