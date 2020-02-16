В храме в центре Москвы мужчина напал на прихожан с ножом
10:30 16.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина напал в воскресенье на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы, два человека получили ранения. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемый в преступлении задержан.
"Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи", - сказала она.
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