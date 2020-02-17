США фактически стали крупнейшим шпионом в мире и "империей хакеров" - МИД КНР
12:05 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты можно по праву назвать крупнейшим шпионом в мировом киберпространстве и "империей хакеров". Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник в ходе онлайн- брифинга прокомментировал сообщения СМИ о масштабной операции американских и германских спецслужб, проводившейся под прикрытием швейцарской компании Crypto AG.
"Факты в очередной раз доказали, что США являются крупнейшим государством-перехватчиком в международном киберпространстве и в полном смысле слова империей хакеров. Их прослушка уже достигла уровня настоящего бесчинства, беззакония и беспредела", - сказал дипломат.
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