США фактически стали крупнейшим шпионом в мире и "империей хакеров" - МИД КНР

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты можно по праву назвать крупнейшим шпионом в мировом киберпространстве и "империей хакеров". Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник в ходе онлайн- брифинга прокомментировал сообщения СМИ о масштабной операции американских и германских спецслужб, проводившейся под прикрытием швейцарской компании Crypto AG.

"Факты в очередной раз доказали, что США являются крупнейшим государством-перехватчиком в международном киберпространстве и в полном смысле слова империей хакеров. Их прослушка уже достигла уровня настоящего бесчинства, беззакония и беспредела", - сказал дипломат.